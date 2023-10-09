يوم ثامن لـ«البعجة» وزميليه في الاحتجاز.. وناشط مدني يتحدث عن قرب إطلاقهم

القاهرة - بوابة الوسط

لايزال عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقًا فتحي البعجة وزميلاه الناشطان السياسيان طارق البشاري، وسراج دغمان، رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي لليوم الثامن، رغم ما كشفه ناشط مدني عن قرب إطلاقهم، «بعد إتمام الاستدلال»، وهي المعلومات التي تسربت رغم استمرار الصمت الرسمي من الجهات المعنية في شرق البلاد حول مصير البعجة، أو تحديد التهم المنسوبة إليه.

وقال الناشط المدني عبدالله الغرياني في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أمس الأحد: «زرت يوم أمس بمقر جهاز الأمن الداخلي كلاً من الإخوة: فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم أبعيص وسراج دغمان، وجميعهم بخير وفي انتظار قرار الإفراج عنهم».

لا بيانات رسمية بشأن احتجاز البعجة

ومنذ احتجاز البعجة، الأحد، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية في بنغازي، بينما روى أصدقاء الأستاذ الجامعي لـ«الوسط» أنه استُدعي من قِبل جهاز الأمن الداخلي ظهر الأحد، وجرى احتجازه هناك.

وتولى فتحي البعجة رئاسة لجنة السياسات العامة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وسبق أن شغل أيضًا منصب سفير ليبيا في كندا حتى العام 2016، ويرأس حاليًا المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع».

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- مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه

وحسب المصادر نفسها لـ«الوسط»، فقد أوقف جهاز الأمن الداخلي دغمان والبشاري، زميلي البعجة، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول تداعيات كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية.

جاء ذلك في حين أكد مصدر قضائي ليبي أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة توقيف البعجة، وزميليه الناشطين السياسيين طارق البشاري وسراج دغمان، ولا بأي تحقيق يجرى معه. وذكر المصدر، في اتصال بـ«بوابة الوسط»، الخميس الماضي، ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص، أن النيابة العامة لا يوجد لديها أي ملف قضائي يتعلق بالبعجة.

وسبق أن تحدث عدد من السياسيين والحقوقيين لـ«بوابة الوسط» عن هذه الواقعة، ومنهم عضوة ملتقى الحوار الوطني، الزهراء لنقي، التي اعتبرت أن «هذا الاحتجاز جزء من تشديد قبضة الأمن بشكل عام، بعد انهيار السدين، والاحتجاجات الغاضبة ضد الفساد المستشري والتقصير والإهمال الذي ظهر من قِبل المسؤولين، وابتعادهم عن المساءلة»، واصفة ما حدث بأنه «محاولة مسبقة لكبح الأصوات، ومنعها من الارتفاع والمطالبة بالحوكمة الصالحة والشفافية والمساءلة».

وخلَّفت الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الماضي آلاف الوفيات والمفقودين، وأدت إلى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص بعد انهيار سدي درنة، وفق تقديرات محلية ودولية. وبعد 9 أيام من وقوع الكارثة، انقطعت الاتصالات عن مدينة درنة المنكوبة، وتلقى صحفيون أوامر بمغادرتها، ولم يسمح لفريق إغاثة من الأمم المتحدة بالذهاب إليها، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» محاولة من السلطات في شرق البلاد لاحتواء حالة من الغضب العارم بسبب الإخفاق في منع وقوع أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا.

إدانات محلية وعربية

وتوالت موجة الإدانات المحلية؛ حيث طالبت أحزاب «ليبيا للجميع» و«المدني الديمقراطي» و«الاتحادي الوطني»، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة. وفي السياق نفسه، أعلن الحقوقي والنقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، الخميس، تشكيل هيئة للدفاع عن كل من سفير ليبيا السابق لدى كندا فتحي البعجة، ورفيقيه طارق البشاري وسراج دغمان، المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي.

وخاطب رئيس مركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، أسامة محمد عثمان الصيد، قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، لتفنيد الاتهام الموجه إلى الأستاذ الجامعي فتحي البعجة والناشطين سراج دغمان وطارق البشاري، على خلفية الجلسة النقاشية التي نظمها المركز في مدينة بنغازي، مطالبًا بإطلاق الثلاثة، واستعداده لتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن.

عربيًا، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الجمعة، «اعتقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الأستاذ الجامعي الدكتور فتحي البعجة، ورفيقيه طارق البشاري وسراج دغمان»، وذلك في إجراء خارج نطاق القانون.