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25 جراحة مسالك بمستشفى ابن سينا بسرت في يوم واحد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 09 أكتوبر 2023, 05:20 مساء
25 جراحة مسالك بمستشفى ابن سينا بسرت في يوم واحد
أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى ابن سينا التعليمي، 9 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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أجرى فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت 25 جراحة ناجحة لمرضي المسالك البولية من مختلف مناطق ومدن ليبيا، وذلك في مدة لم تتجاوز يومًا واحدًا.

ترأس الفريق الطبي الاستشاري عمران ابورقيقة الفرجاني اختصاصي جراحة المسالك البولية، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري جامعة سرت، ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العمليات التي أجراها الفريق الطبي برئاسة الدكتور عمران ابورقيقة «تكللت جميعها بالنجاح». 

مسالك بولية وعمليات منظار مرن
وشملت الجراحات مسالك بولية وعمليات منظار مرن، وتفتيتًا للحصي، وعمليات تركيب دعامات للحالب، وعمليات كحت على البروستاتا بالمنظار. وأشار المصدر الطبي إلى أن الفريق الطبي التابع لقسم المسالك البولية أجرى هذه العمليات لمرضى من أنحاء ليبيا قدموا لمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.
 

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