25 جراحة مسالك بمستشفى ابن سينا بسرت في يوم واحد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت 25 جراحة ناجحة لمرضي المسالك البولية من مختلف مناطق ومدن ليبيا، وذلك في مدة لم تتجاوز يومًا واحدًا.



ترأس الفريق الطبي الاستشاري عمران ابورقيقة الفرجاني اختصاصي جراحة المسالك البولية، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري جامعة سرت، ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.



وأوضح رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العمليات التي أجراها الفريق الطبي برئاسة الدكتور عمران ابورقيقة «تكللت جميعها بالنجاح».