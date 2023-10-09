ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الإثنين 9 أكتوبر 2023)

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.
وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.29 دينار مقابل 5.27 دينار الأحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.54 دينار مقابل 5.53 دينار، في حين واصل سعر صرف الجنيه الإسترليني استقراره عند 6.35 دينار.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار
واستقر سعر الليرة التركية في السوق الموازية عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 1.64 دينار، وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى مستوى 235 دينار مقابل 233 دينارًا للغرام.
تعليقات