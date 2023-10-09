حماد يعرض على عقيلة خطة إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إحاطة حول تجهيز الحكومة وخطتها لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتجهيزات المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب على صفحته في موقع «فيسبوك».

آخر أعمال الحكومة حيال كارثة درنة

وتناول الاجتماع آخر أعمال حكومة حماد واللجنة حيال الكارثة في مدينة درنة، وما قدمته الجهات التنفيذية لكل المناطق المتضررة، وأيضا خطة التنمية لكل البلديات.

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وأكّد حماد تقديم تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم، كما خصصت الحكومة ميزانيات طوارئ لكل البلديات المتضررة.

والخميس الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 1038 مبنى مدمرا بالكامل في مناطق شرق ليبيا و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة، مشيرا إلى نزوح 42 ألفا و45 شخصا من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.