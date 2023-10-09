الدبيبة: التحديات الداخلية في ليبيا لن تنسينا نضال الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن التحديات الداخلية في ليبيا لن تنسينا نضال إخواننا في فلسطين، مؤكدا «الدعم الثابت للشعب الفلسطيني في حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وأن العدالة هي ركن أساسي في معادلة السلام والأمن».

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «إن مواجهة الشعب الفلسطيني للاعتداءات المتكررة على حقوقه ومقدساته ومقدسات الأمة الإسلامية كافة حق تفرضه وتنص عليها كل الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية». وتابع «موقف الشعب الليبي سيظل مناصرا وداعما ومساندا في كل وقت وحين لقضايا الأمتين العربية والإسلامية».

حماس تطلق «طوفان الأقصى»

وأطلقت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى»، ردا على الحملات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.

ويوم السبت، دعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. وغرد الدبيبة عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقا): «نُحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات ردة فعل المقاومة على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى»، وشدد على «خطورة مهاجمة غزة، أو مواصلة استهداف الفلسطينيين»، وختم حديثه قائلا: «رحم الله شهداء فلسطين وعاش أحرارها».