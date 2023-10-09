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تقرير فرنسي: موسكو تسعى لإخراج أنشطة «فاغنر» في ليبيا من المنطقة «الرمادية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 12:01 مساء
تقرير فرنسي: موسكو تسعى لإخراج أنشطة «فاغنر» في ليبيا من المنطقة «الرمادية»
مراسم استقبال حفتر في روسيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (أرشيفية: القيادة العامة)
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تساءلت جريدة «لوموند» الفرنسية عن الشكل الجديد الذي يمكن أن يتخذه وجود مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في ليبيا بعد زيارة قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر قبل أيام إلى موسكو، مشيرة إلى محاولة إضفاء الطابع الرسمي على تلك الأنشطة التي لا تزال تقوم بها الشركة الأمنية بطريقة «رمادية» في ليبيا وخارجها.

وأثارت الزيارة التي قام بها «الرجل القوي» في برقة وفق وصف الجريدة الفرنسية في نهاية سبتمبر إلى موسكو، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، التكهنات حول الخطط الروسية في ليبيا. وتوطّنت «فاغنر» بشكل غير رسمي منذ العامين 2018-2019 في شرق وجنوب ليبيا، وهي المناطق التي يسيطر عليها حفتر.

سيناريوهات تنضج بين حفتر وروسيا
وفي رأي «لوموند» فإن تكرار الاجتماعات بين المسؤولين الروس وحفتر في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أن السيناريوهات بدأت تنضج، بالإضافة إلى لقائه المباشر مع بوتين التقى مرتين في 23 أغسطس و17 سبتمبر، نائب وزير الدفاع يونس بك إفكوروف، في بنغازي.

وكشفت الجريدة الفرنسية عن مساع روسية إلى إقناع المشير حفتر بالتوقيع على اتفاق ينص على توريد أنظمة دفاع جوي متقدمة وتدريب طياريه وتطوير قواعد جوية روسية ليبية مشتركة في الشرق والجنوب، وأيضا قواعد بحرية مشتركة بحسب معلومات نقلها جوناثان وينر، سفير الولايات المتحدة السابق في طرابلس (2013-2016) على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» ( تويتر سابقًا).

جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة 
تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
مجلة إسبانية: بوتين ناقش مستقبل «فاغنر» مع حفتر.. وواشنطن وجهت تحذيرا

وقالت «لوموند»، سيكون هذا النظام الجديد جزءًا من رغبة الكرملين في إضفاء الطابع الرسمي، تحت سلطة وزارة الدفاع، على جزء من الأنشطة التي كانت تنفذها «فاغنر» حتى الآن بطريقة «رمادية» في ليبيا وخارجها في أفريقيا واعتبرت أن الوقت قد حان لمرحلة «ما بعد بريغوجين» في ليبيا. وعاد التقرير الفرنسي إلى بداية التعاون بين حفتر وموسكو في العام 2016 في الوقت الذي سعى فيه المشير إلى الحصول على خبرات عسكرية أجنبية - روسية ولكن أيضا فرنسية وأميركية في قتاله ضد معاقل الإرهابيين في بنغازي ثم في درنة.

فرصة روسيا في ليبيا
ورأت روسيا في ذلك فرصة لاستعادة موطئ قدم في ليبيا البلد الذي جرى طردها منه في العام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي. وعلى مر السنين، كانت قوات فاغنر شبه العسكرية، أداة «العودة» الروسية، بترسيخ وجودها العسكري في برقة (سرت، الخادم) وجنوب فزان (الجفرة، براك الشاطئ) بالقرب من المواقع النفطية المربحة. ولم يسمح هذا الدعم من فاغنر لحفتر بدخول طرابلس لكن على الأقل قام بحماية معاقله التي أصبحت الآن بعيدة عن متناول منافسيه في طرابلس حلفاء الأتراك.

وفي مقابل حماية حليفها المحلي، حققت موسكو -من خلال مجموعة فاغنر- مزايا استراتيجية كبيرة في ليبيا التي أصبحت منصة لتركيز الاهتمام إلى منطقة الساحل، وربما نحو البحر الأبيض المتوسط. ووفق التقديرات الفرنسية يتراوح عدد قوات فاغنر بين 1000 و1500 مقاتل، إضافة إلى دعم 1000 من رجال الميليشيات السورية الموالية لدمشق الذين يقومون بتناوبات متكررة بين بنغازي وسورية.

وزار حفتر موسكو لإجراء «محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام «القيادة العامة».

تحذير أميركي
وبعد وقت قصير من الاجتماع بين حفتر وبوتين، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر من الآثار المزعزعة للاستقرار جراء إقامة علاقات مع روسيا. وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: «لقد حثت واشنطن جميع الدول في جميع أنحاء العالم عند التعامل مع موسكو على أن تضع في اعتبارها التأثير المزعزع للاستقرار الذي تحدثه روسيا ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا في أفريقيا وحول العالم».

وشددت الخارجية الأميركية على أن أي دولة تفكر في الانخراط أو تعزيز العلاقات مع روسيا، وكذلك التوقيع على اتفاقيات، يجب أن تكون «على علم بشأن التأثير المزعزع للاستقرار للأنشطة الروسية». واتخذت موسكو تحذيرات واشنطن للقادة الليبيين بشأن التقارب مع روسيا ولقائهم مع الرئيس بوتين، محل سخرية واستهجان، فقد ردّت السفارة الروسية في ليبيا، يوم 30 سبتمبر بسخرية على التحذيرات التي طالت حفتر وغيره من القادة الليبيين، مشيرة إلى أنها تثير الضحك.

وفي تعليق ساخر على موقع «تلغرام»، قالت السفارة الروسية «واشنطن ما زالت تُسلينا... كنا نضحك طوال الليل» كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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