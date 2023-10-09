«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال هطول الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من الخمس إلى سرت قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ الموج إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.