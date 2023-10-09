حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 9 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم مناطق الشمال يتخللها أمطار متفرقة.

ورجح المركز في نشرة الأحوال الجوية، اليوم الإثنين، انتشار سحب رعدية في سماء بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة من الخمس حتى سرت، وتشمل غدا معظم المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الدواخل، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.