السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار من 4.88 أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.15 دينار من 5.17 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.97 دينار.

سعر العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

في حين زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 أمس، واستقرت الليرة التركية عند 0.17 دينار.