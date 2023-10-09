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مؤتمر حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى صرمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 07:35 صباحا
مؤتمر حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى صرمان
مؤتمر علمي حول الكشف عن سرطان الثدي في مستشفى صرمان، 8 أكتوبر 2023. (وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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استضاف مستشفى صرمان العام مؤتمرا علميا حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدم خلاله برنامجا تدريبيا لأطباء وفنيين.

ونظمت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المؤتمر بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وإدارة الخدمات الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

تدريب على كشف مرض سرطان الثدي والوقاية منه
واستعرض البرنامج التدريبي الاختبارات والتقنيات التشخيصية للكشف المبكر على سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.

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وعلى هامش المؤتمر، تفقد رئيس قسم الأشعة بإدارة الخدمات الطبية عبدالسلام بن مسكين قسم الأشعة بالمستشفى رفقة اختصاصيين من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الذرية، لإجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية داخل قسم الأشعة، وتقييم جاهزية القسم حسب المعايير، والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى.

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