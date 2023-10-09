المباحث الجنائية يحصر ألفا و408 مواقع متضررة في درنة وسوسة خلال ثلاثة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الانتهاء من حضر ألف و408 مواقع متضررة في مدينتي درنة وسوسة خلال ثلاثة أيام، وذلك جراء السيول والفيضانات التي ضربت المناطق الشرقية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال أعمال فريق الخبراء الحسابيين والتقديرات التابع لإدارة المختبرات والأدلة بجهاز المباحث الجنائية بإشراف مكتب النائب العام، بحسب منشور لوزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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يوم الأربعاء حرى حصر 191 موقعا في درنة و120 موقعًا في سوسة، وفي اليوم التالي جرى حصر 375 موقعا في درنة و130 موقعا في سوسة. وأمس السبت حصر الفريق 407 مواقع في مدينة درنة و185 موقعا في مدينة سوسة.

والخميس الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 1038 مبنى مدمرًا بالكامل في مناطق شرق ليبيا و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة، مشيرًا إلى نزوح 42 ألفًا و45 شخصا من المناطق المتضرّرة جراء الفيضانات.