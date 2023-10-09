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توقيع مذكرة تفاهم لتوحيد استراتيجية العمل التجاري بين ليبيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 12:19 صباحا
توقيع مذكرة تفاهم لتوحيد استراتيجية العمل التجاري بين ليبيا وإيطاليا
جانب من اجتماع الغرفة التجارة الليبية - الإيطالية في طرابلس، الأحد 8 أكتوبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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وقعت الغرفة التجارة الليبية - الإيطالية مذكرة تفاهم، بهدف توحيد استراتيجية العمل التجاري بين البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حركة تنقل أصحاب الأعمال وشحن السلع والخدمات عبر الموانئ.

شارك في توقع المذكرة، بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، رئيس الغرفة التجارة الليبية الإيطالية أنور أبوستة من الجانب الليبي، ورئيس الغرفة من الجانب الإيطالي نيكولا كوليكي، وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البريني، والملحق التجاري جاكومو قرانديسو، ورئيس المركز الاقتصادي الإيطالي لويجي دابريا.

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دعم حركة الأنشطة التجارية بين ليبيا وإيطاليا
وأوضح بيان، نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك، أن مذكرة الفاهم هذه يأتي تتويجًا لمناقشات بين الجانبين الليبي والإيطالي، والتي تضمنت تنظيم لقاءات وندوات اقتصادية مشتركة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة لتبادل المعلومات والدراسات حول الأسواق المحلية.

وأكد رئيس الغرفة التجارة الليبية - الإيطالية أنور أبوستة دور الغرفة في دعم وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وعقد اجتماعات دورية مع أصحاب الأعمال والشركات المتعاملين في البلدين؛ بهدف الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه حركة الأنشطة التجارية والخدمات والعمل على معالجتها بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.

اجتماع موسع قريبًا في طرابلس لتسهيل الاستيراد من إيطاليا
وأشار إلى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة بالعاصمة طرابلس بتنظيم الغرفة التجارية الليبية الإيطالية وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي والمصلحة العامة للجمارك والشركات العاملة في البلدين والملحقية التجارية بالسفارة الإيطالية، لمناقشة أوضاع الشركات الليبية العاملة على الاستيراد من إيطاليا، والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال في نقل السلع عبر الموانئ الإيطالية، إضافة إلى تنظيم معرض الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية مطلع العام المقبل، على أرض معرض طرابلس الدولي.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، من الجانب الليبي كل من: رضوان المغربي، ورمضان الكمجاجي، ومحمود الشاوش، ووهيب الولدة ، والمدير التنفيذي الهادي قرواش والمستشارين بالغرفة زكريا فرانكا وأحمد والي.

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