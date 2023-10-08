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حملة لمكافحة الجراد الصحراوي ببلدية براك الشاطي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 05:25 مساء
حملة لمكافحة الجراد الصحراوي ببلدية براك الشاطي
حملة لمكافحة الجراد الصحراوي في براك الشاطي (المجلس البلدي)
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أطلق فريق اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي ووحدة مكافحة الآفات بإدارة الإصحاح البيئي ومكتب الزراعة ببلدية براك الشاطي حملة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة.

وتمكَّن الفريق من مكافحة الجراد في تسع مزارع من إجمالي 21 مزرعة نظرًا لضعف الإمكانات، وتواصل الحملة مكافحة الحشرة في جميع المزارع التي انتشرت فيها، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأبلغت وحدة مكافحة الآفات الزراعية بالبلدية عن انتشار نوعين من الجراد الصحراوي والأفريقي تسببا في إتلاف المحاصيل الزراعية نهاية الشهر الماضي في أكثر من 10 مزارع ومستمران في زحفهما وتكاثرهما على المتبقي منها.

العالم يواجه «جائحة الجوع» بسبب أسراب الجراد
وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للزراعة «فاو» في وقت سابق حدوث تكاثر لأسراب الجراد الصحراوي في ليبيا والمغرب والجزائر. وأوضحت المنظمة أن سرب الجراد يمكنه تناول نفس الكمية من الطعام التي يتناولها 35 ألف شخص في اليوم.

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وذكر خبير التنبؤ بالجراد التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كيث كريسمان، أن سرب الجراد الذي يدخل حقلًا في الصباح يمكن أن يأكل الحقل بالكامل بحلول منتصف النهار، ويمكن للحشرات السفر حتى 93 ميلًا في اليوم.

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، في وقت سابق من أن العالم يواجه «جائحة الجوع» بسبب أسراب الجراد والصراع الإقليمي ووباء الفيروس التاجي.

حملة لمكافحة الجراد الصحراوي في براك الشاطي (المجلس البلدي)
حملة لمكافحة الجراد الصحراوي في براك الشاطي (المجلس البلدي)
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