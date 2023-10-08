لجنة المجلس الأعلى للقضاء تناقش السبل اللازمة للوقوف على الحقيقة بكارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، الآليات والسبل اللازمة للوقوف على حقيقة الكارثة، التي وقعت في العاشر من سبتمبر الماضي، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وعقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي رقم (88) لسنة 2023، بالتحقيق في كارثة انهيار سد وادي درنة اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس.

وقال المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته «فيسبوك» إن اللجنة «اطلعت على جملة من التحقيقات والتقارير والوثائق المتعلقة بالحادثة، كما ناقشت الآليات والسبل اللازمة للوقوف على الحقيقة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها».

- المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

أعضاء ومهام لجنة التحقيق

وشكَّل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموجب قراره رقم (88) لسنة 2023، لجنة تحقيق تضم كلًا من: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المستشار سعد المصراتي، والمستشار حسين الحنش، والمستشار ناجي سالم عيسى، والمستشار بمحكمة استئناف درنة سليمان التركاوي، وفق ما نشره المجلس الأعلى للقضاء في 19 سبتمبر الماضي عبر صفحته على «فيسبوك».

وكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللجنة بـ«التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك»، مطالبًا جميع الجهات بالتعاون مع اللجنة وإحالة جميع المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها.

كما نص قرار تشكيل اللجنة على أن «تعد اللجنة تقييمًا شاملًا ملخصًا بالنتائج التى توصلت إليها وتحيلها بالسرعة الممكنة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء شؤونه فيها».