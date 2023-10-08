انخفاض الدولار وارتفاع اليورو بالسوق الموازية (الأحد 9 أكتوبر 2023)

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.
وهبط سعر العملة الأميركية إلى 5.27 دينار مقابل 5.29 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.53 دينار مقابل 5.52 دينار، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.35 دينار.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار
واستقر سعر الليرة التركية في السوق الموازية عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 1.64 دينار، وحافظ سعر كسر الذهب (عيار 18) على مستوى 233 دينارًا.
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