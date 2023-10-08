انخفاض الدولار وارتفاع اليورو بالسوق الموازية (الأحد 9 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.

وهبط سعر العملة الأميركية إلى 5.27 دينار مقابل 5.29 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.53 دينار مقابل 5.52 دينار، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.35 دينار.