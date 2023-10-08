ضبط سارقة زبون بأحد المصارف في طرابلس...

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط سارقة زبون أحد المصارف في طرابلس.
وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد تلقى مركز شرطة الأوسط بلاغا من أحد زبائن مصرف الجمهورية بأنه تعرض للسرقة داخل المصرف.
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المتهمة نشلت 5 آلاف دينار
ونوه البيان بضبط السارقة بعد تشكيل فريق عمل، للتعرف على الجاني، والاستعانة بكل الإمكانات اللازمة. وبينت التحقيقات أن المتهمة نشلت 5 آلاف دينار في غفلة من الضحية، واعتمدت على الحيلة والخديعة في الاستيلاء على المبلغ المسروق.
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