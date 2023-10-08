ضبط سارقة زبون بأحد المصارف في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، ضبط سارقة زبون أحد المصارف في طرابلس.

وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد تلقى مركز شرطة الأوسط بلاغا من أحد زبائن مصرف الجمهورية بأنه تعرض للسرقة داخل المصرف.

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