سويسرا تؤكد دعم استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر السفير السويسري لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده في مساعدة ليبيا خلال هذه المرحلة بدعمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مؤكدا أن «سويسرا العضو في مجلس الأمن هذا العام ستعمل على استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية».

من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه السفير السويسري، «الدور الذي تلعبه سويسرا في مجال حقوق الإنسان»، حسب بيان المجلس الرئاسي. وأكد الكوني «رغبة المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار من خلال ديمقراطية تحقق التنمية، وليس ديمقراطية الحروب النزاعات». وتناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع في دول الجوار، وتداعيات اندلاع حروب فيها على المنطقة.

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى لقاءاته مع رؤساء وزعماء دول الجوار، ولا سيما دولة النيجر، و«العمل على عدم انجرارها في نزاع مسلح، وتداعياته على ليبيا التي تعاني الانقسامات، الأمر الذي جعل حدودها منتهكة من العصابات الإجرامية في التهريب والاتجار بالبشر».

- سويسرا تخصص دعما إضافيا لمتضرري المناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»

- سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار

- ليبيا تستقبل شحنة أدوية سويسرية لعلاج مرضى ضمور العضلات

اللافي يستقبل السفير الألماني

وفي وقت سابق الأحد، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. وأكد ضرورة إنشاء هيئة، تتولى الإشراف الكامل على عملية إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الأخرى من العاصفة «دانيال»، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي.

وجرى استعراض أوضاع مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.