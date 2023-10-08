أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (8 أكتوبر 2023)

هبط متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأحد، إلى 4.88 دينار من 4.89 دينار الخميس الماضي.
وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.95 دينار الخميس الماضي، واليورو إلى 5.17 دينار من 5.14 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار. في حين انخفض سعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار مقابل 0.67 الخميس الماضي، واستقرت الليرة التركية عند 0.17 دينار.
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