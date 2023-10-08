أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (8 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الأحد، إلى 4.88 دينار من 4.89 دينار الخميس الماضي.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.95 دينار الخميس الماضي، واليورو إلى 5.17 دينار من 5.14 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.