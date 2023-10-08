نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 8 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت. كما سيكون هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السحب قليلة، وتتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وشمالية غربية إلى بحري على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ الموج إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.