«الأرصاد» يتوقع أمطارا متفرقة (الأحد 8 أكتوبر 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال، خاصة الساحلية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بينما سيكون الطقس مستقرا على باقي المناطق.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، خاصة على مصراتة وسرت، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل، وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على بعض مناطق الدواخل، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على غالبية المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً.
الرياح: شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.
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