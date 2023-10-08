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بليحق: وفد من العبيدات يؤيد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 09:24 صباحا
بليحق: وفد من العبيدات يؤيد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
من لقاء عقيلة صالح مع وفد من قبيلة منصور العبيدات في القبة، 8 أكتوبر 2023. (الناطق باسم مجلس النواب)
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأحد، إن وفداً من قبيلة منصور العبيدات أكد تأييده قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين أصدرهما مجلس النواب وفقا لمخرجات لجنة «6+6».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وفد منصور العبيدات بمكتبه في مدينة القبة، حسب بيان بليحق.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس النواب مع وفد من مكونات الأمازيغ بجبل نفوسة وزوارة «آخر المستجدات السياسية في البلاد، وفي مقدمتها إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس للبلاد وانتخاب مجلس الأمة»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وضم الوفد عددا من الأعيان والحكماء وعُمداء البلديات، وعددا من نشطاء المجتمع المدني، بينما لم يورد بيان الناطق باسم المجلس تصريحات من الجانبين بشأن القوانين الانتخابية.

خلاف على قوانين الانتخابات
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب قانوني الانتخابات بعد توقيعهما. كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرارهما من قِبل المجلس خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي.

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لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وفي خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، قال تكالة الخميس الماضي: «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

من لقاء عقيلة صالح مع وفد من قبيلة منصور العبيدات في القبة، 8 أكتوبر 2023. (الناطق باسم مجلس النواب)
من لقاء عقيلة صالح مع وفد من قبيلة منصور العبيدات في القبة، 8 أكتوبر 2023. (الناطق باسم مجلس النواب)
من لقاء عقيلة صالح مع وفد من قبيلة منصور العبيدات في القبة، 8 أكتوبر 2023. (الناطق باسم مجلس النواب)
من لقاء عقيلة صالح مع وفد من قبيلة منصور العبيدات في القبة، 8 أكتوبر 2023. (الناطق باسم مجلس النواب)
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