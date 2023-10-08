النائب العام يعلن ضبط 14 هاربا من حادث سجن صرمان في العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور ضبط 14 متهما من الهاربين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في صرمان، وهي الواقعة التي حدثت في العام 2020، ولقيت ردود فعل واسعة.



وقال بيان النائب العام: «مأمورو الضبط القضائي باشروا إجراء البحث عن المتهمين، والمحكوم عليهم، وترتَّب عن النشاط الإجرائي وصول سلطة التحقيق إلى أربعة عشر شخصاً من الأشخاص المطلوبين لسلطة التحقيق».

الهروب الكبير من سجن صرمان

وفي منتصف 13 أبريل 2020، أعلنت حكومة الوفاق السابقة هروب 401 نزيل من سجن صرمان، من بينهم 384 نزيلا وتسع نزيلات، خلال تمرد وقع في أثناء تحرير المدينة، مشيرة إلى أنهم «جميعا موقوفون احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة». ونفت الحكومة ما أعلنته عملية «بركان الغضب» أن من بين المحتجزين في سجن صرمان أطفالا قُصّر.

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وبعد الحادث، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من تقارير عن «وقوع هجمات على المدنيين، واقتحام سجن صرمان، وإطلاق 401 سجين من دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية، بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة».