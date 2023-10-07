«المدار الجديد» للمعتدين على الكوابل: لا تحتوي على النحاس فلا داعي لسرقتها

القاهرة - بوابة الوسط

دعت شركة «المدار الجديد»، اليوم السبت، أصحاب آليات الحفر إلى عدم العبث بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات، ووجهت رسالة خاصة إلى المعتدين على كوابل الألياف البصرية مفادها أنها تخلو من مادة النحاس «فلا داعي لسرقتها وحرقها».

وقالت الشركة في بيان، إنه سيجرى البدء في تركيب منظومات كاميرات حول أهم المسارات لضبط المتورطين وإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية لنيل جزائهم جراء استباحة خدمات المواطن وممتلكات الدولة.

وحضت الجميع سواء كان قطاعًا عامًا أو خاصًا بضرورة الحصول على جميع الموافقات اللازمة والتنسيق مع شركة «هاتف ليبيا» في حال وجود أعمال حفر.

«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع كابل

ونبهت إلى أن «كوابل الألياف البصرية لا تحتوي على مادة النحاس، فلا داعي لسرقتها وحرقها؛ حيث لا يوجد بها ما تبحثون عنه».

تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع كابل

وجاءت دعوات «المدار الجديد» بعد ساعات من إعلان الشركة القابضة للاتصالات (LPTIC) تأثر خدمات الإنترنت جراء انقطاع كابل مسافة 4.5 كيلومتر غرب بوابة كعام شرقي العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان، أن انقطاع الكابل تسبب في توقف وصلة الجيل الجديد بين مصراتة وطرابلس بسعة 40 غيغا، لافتة إلى أن هذا التوقف صاحبه انقطاع نقطة تجمع سوق الخميس التي تربط 45 محطة بالمنطقة.

وشددت الشركة على ضرورة الحصول على موافقات خاصة بأعمال الحفر، والتأكد من المخططات حتى لا تتسبب هذه الأعمال في ضرر لشبكات البنية التحتية.