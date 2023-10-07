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ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 05:20 مساء
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)
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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم السبت. 

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.29 دينار مقابل 5.28 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.52 دينار مقابل 5.50 دينار الخميس، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.35 دينار.

سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار
واستقر سعر الليرة التركية في السوق الموازية عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 1.64 دينار، وصعد سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 233 دينارًا مقابل 232 دينارًا.

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