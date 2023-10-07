ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم السبت.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.29 دينار مقابل 5.28 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما ارتفع سعر اليورو إلى 5.52 دينار مقابل 5.50 دينار الخميس، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.35 دينار.