شهود عيان: انتشار أمني كثيف في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال شهود عيان إن انتشارا أمنيا كثيفا شهدته مدينة أجدابيا، صباح اليوم السبت، من قِبل اللواء «166 مشاة»، التابع لـ«القيادة العامة» والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن أجدابيا بالمدينة.

وحسب المصادر، فقد تركز الانتشار الأمني عند جزر الدوران والمفترقات الرئيسية وسط مدينة أجدابيا، بينما لم تشهد المدينة أي انقطاع في مختلف الاتصالات، سواءً في خدمة الإنترنت أو خدمتي «ليبيانا» و«المدار».

انقطاع الاتصال عن بنغازي

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار انقطاع الاتصالات عن مدينة بنغازي، على الرغم من الحديث عن عودتها على نحو جزئي، وذلك مع استمرار الغموض وتضارب المعلومات بشأن أنباء عن اشتباكات اندلعت، أمس، في محيط منزل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، المهدي البرغثي، بحي 602 ومنطقة السلماني.

مصادر: انقطاع الاتصالات مستمر عن بنغازي.. وغموض بشأن الاشتباكات

وذكرت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن عديد المواطنين في مناطق ليبية متفرقة لم يتمكنوا من الاتصال بأقاربهم أو أصدقائهم في المدينة اليوم السبت، ما حال دون التحقق مما جرى الليلة الماضية من صدام مسلح أعقب خبر وصول العقيد البرغثي المدينة.

وتضاربت المعلومات بشأن القبض على وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، بينما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.