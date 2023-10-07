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تكالة لـ«باتيلي»: التشريعات الانتخابية المعتمدة من «النواب» مشوبة بعيوب وأخطاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 03:00 مساء
تكالة لـ«باتيلي»: التشريعات الانتخابية المعتمدة من «النواب» مشوبة بعيوب وأخطاء
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن «ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام».

ووصف تكالة، في خطابه إلى المبعوث الأممي، اعتماد القوانين الانتخابية بأنه «تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف، مما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ومما يعد خرقا للاتفاق السياسي».

وبيّن تكالة أن «مهمة اللجنة المشتركة «6+6» وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو 2023». وأكد «موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض إجراء أي تعديلات، وتحت أية ذرائع، على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور».

عقيلة أمر بتسليم القوانين الانتخابية للمفوضية
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات، ثم أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الإثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

وأعلن تكالة، في حينه، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

والجمعة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، مشيرة إلى أنها ستقيم مدى قابليتها للتطبيق. 

كذلك أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» لاغية، ولا تترتب عليها أي آثار، لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى إجراء تعديلات عليها، مؤكدا تمسك مجلس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج في الثالث من يونيو الماضي.

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