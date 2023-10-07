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ضبط سيارة في إطار حملة أمنية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 12:46 مساء
ضبط سيارة في إطار حملة أمنية بطرابلس
السيارة المضبوطة في العاصمة طرابلس، 7 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط سيارة «بي إم دبليو» جرى تسليمها لمركز شرطة المدينة. 

وأشارت المديرية في بيان إلى «ضبط السيارة تنفيذا لأعمال الحملة الأمنية الرامية لتأمين العاصمة، بالتعاون مع أعضاء الدوريات التابعة للقسم، وجهاز دعم الاستقرار داخل منطقة أبوسليم».

دوريات النجدة في طرابلس
وأكدت المديرية أن دوريات النجدة منتشرة بمداخل العاصمة وشوارعها، لبسط هيبة الدولة من خلال الاستيقافات الأمنية المنظمة والموزعة ضمن منطقة الاختصاص الإداري لمديرية أمن طرابلس.

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من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 161 مطلوبا أمنيا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الجاري.

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