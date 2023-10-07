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«أطباء بلا حدود»: إنقاذ 258 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 07 أكتوبر 2023, 12:21 مساء
«أطباء بلا حدود»: إنقاذ 258 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
إنقاذ مهاجرين على متن قارب خشبي في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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أنقذت سفينة للبحث والإنقاذ تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» قرابة 258 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا في عمليتين منفصلتين، بينهم 17 سيدة و38 طفلا على الأقل.

وقالت منسقة عمليات سفينة «جيو بارنتس»، التي تديرها «أطباء بلا حدود»، فولفيا كونتي، إن السفينة نفذت، في ساعات مبكرة من أمس الجمعة، عمليتي إنقاذ، شملت الأولى إنقاذ 162 مهاجرا من مصر وسورية كانوا على متن مركب خشبي طوله سبعة أمتار.

وأوضحت أن المركب كان يعمل بمحرك لكن دون نظام ملاحة، وقضى عدة ساعات في البحر دون أن يتمكن من الحركة، بينما مكث عديد المهاجرين تحت سطحه، كما نقلت شبكة «يورونيوز».

وشملت عملية الإنقاذ الثانية 96 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي مماثل، بينهم تسعة أطفال، غالبيتهم من الجنسية السورية.

وذكرت «كونتي» أن السلطات البحرية الإيطالية وجهت «جيو بارنتس» بنقل المهاجرين الذين جرى إنقاذهم إلى ميناء ساليرنو بالقرب من مدينة نابولي، على بُعد 400 كم من موقع إنقاذهم.

وقالت: «تخصيص ميناء بعيد يُبقي سفن الإنقاذ خارج المنطقة، حيث تزداد الحاجة اليها. هذا يعني على الأرجح أن هناك مزيدا من الأشخاص يعبرون بطريقة غير آمنة، ويلقون حتفهم أو يختفون أو يجرى اعتراضهم، ثم إعادتهم إلى ليبيا».

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زيادة في المهاجرين العابرين إلى أوروبا
وشهد العام الجاري زيادة مطردة في أعداد المهاجرين العابرين من سواحل ليبيا وشمال أفريقيا صوب أوروبا. وقدرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، المنشورة الجمعة، أن 136 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، مقارنة بـ72 ألف في الفترة نفسها من العام 2022.

وتوجد رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تعهدت باتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع التدفق المتزايد للمهاجرين، في غرناطة بإسبانيا، لحضور قمة تناقش فيها الهجرة مع زعماء أوروبيين آخرين، وتطالب بمزيد من مساعدة الدول الأخرى.

وفي أثناء انعقاد القمة، وصل أكثر من 900 مهاجر من منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا إلى جزر مختلفة في أرخبيل جزر الكناري على مدى 24 ساعة.

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