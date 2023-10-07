حالة الطقس في ليبيا (السبت 7 أكتوبر 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة مناطق الشمال الشرقي.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون جيدة غدا على سرت.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا على درنة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الكفرة وتازربو والسرير.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.
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