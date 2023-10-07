حالة الطقس في ليبيا (السبت 7 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تكاثر السحب من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون جيدة غدا على سرت.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا على درنة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.