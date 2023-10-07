اليابان تقدم مساعدات عاجلة إضافية إلى ليبيا بـ3 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس الجمعة، تقديم منحة إغاثة عاجلة إلى ليبيا، تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار، لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول العارمة التي صاحبت مرور العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا 10 و11 من سبتمبر الماضي.

وقالت في بيان نشره موقعها الإلكتروني: «استجابة للضرر الهائل الذي سببته كارثة الفيضانات، ستشرع حكومة اليابان في تنفيذ منحة الإغاثة الطارئة العاجلة بقيمة ثلاثة ملايين دولار من خلال المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)».

وأوضحت أنه سيجرى تخصيص مليوني دولار لدعم جهود منظمة الهجرة من أجل توفير الخدمات الصحية العاجلة والإيواء والمواد غير الغذائية، إلى جانب تخصيص مليون دولار لدعم جهود «يونيسف» في مجال حماية الأطفال، وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وتؤكد الحكومة اليابانية التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، واستعدادها للنظر في تقديم مزيد من المساعدات الضرورية، استجابة للاحتياجات الطارئة على الأرض في المناطق المنكوبة.

«البحث عن المفقودين»: انتشال 4 جثث في درنة

المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة

استمرار جهود البحث على المفقودين

وتتواصل أعمال البحث والتعرف على المفقودين في المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال»، حيث أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الخميس، انتشال أربع جثث من المباني السكنية المدمرة في مدينة درنة.

من جهته، أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4201 وفاة.

وصرح النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، بأن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير «بشكل جيد وبسلاسة وسهولة»، لافتا إلى تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء البلاد جميع طلبات النيابة العامة والنائب العام.