«الأرصاد»: البحر هادئ والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي، بينما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح بحري، وتتحول تدريجيا إلى براني، وسرعتها ما بين 5 - 10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 - 0.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وستكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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