«الأرصاد»: البحر هادئ والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي، بينما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح بحري، وتتحول تدريجيا إلى براني، وسرعتها ما بين 5 - 10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 - 0.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وستكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.