ضبط متهم بالقتل هارب من مؤسسة الإصلاح سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط متهم بالقتل هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان الجمعة، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون ضبطت المدعو «ح.ع.م.ح» بناء على أمر الضبط الصادر من مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه ارتكب جريمة قتل سنة 2011 ولاذ بالفرار من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها.

- «الداخلية»: ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة

وبحسب البيان، اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لجهات الاختصاص.

تطبيق «الاستعلام الأمني الموحد»

والثلاثاء، ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة الماضية.

وأسهم في عملية الضبط تطبيق «الاستعلام الأمني الموحد»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص والعمل على تسليم السيارات المسروقة والمتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة.