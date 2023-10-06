تركيب محولين هوائيين على خط البياضة العكي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب محولين هوائيين من ورشة محولات ببنغازي على خط البياضة العكي بمنطقة الجبل الأخضر.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المحولين جرى تركيبهما من قبل فنيي ومهندسي دائرتي التركيبات وتوزيع قمينس بإدارة توزيع سهل بنغازي.

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وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الجهود كللت بشحن خط البياضة العكي وتوصيل الكهرباء للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للفرق والأطقم الفنية والهندسية التابعة للشركة من مناطق ليبيا كافة من أجل إعادة بناء الشبكة بالمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

أعمال تركيب محولين هوائيين على خط البياضة العكي. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تركيب محولين هوائيين على خط البياضة العكي. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تركيب محولين هوائيين على خط البياضة العكي. (الشركة العامة للكهرباء)