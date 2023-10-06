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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال البعجة ورفيقيه.. وتدعو النائب العام إلى التدخل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 02:30 مساء
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال البعجة ورفيقيه.. وتدعو النائب العام إلى التدخل
الأستاذ الجامعي الدكتور فتحي البعجة. (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، «اعتقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الأستاذ الجامعي الدكتور فتحي البعجة، ورفيقيه طارق البشاري وسراج دغمان»، وذلك في إجراء خارج نطاق القانون، داعية النائب العام إلى التدخل.

وأعربت المنظمة عن قلقها من احتجازهم «على خلفية ما صرحوا به من مواقف وآراء تتعلق بالشأن العام خلال اجتماع مجموعة من النشطاء السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني، لمناقشة تطورات الأزمة الإنسانية في مدينة درنة»، حسب بيان فرع المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع «فيسبوك».

مطالبة بإطلاق البعجة ورفيقيه فورا
وأكدت المنظمة أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان السياسية الأساسية التي تحميها المواثيق الدولية والتشريعات اللليبية، داعية إلى إطلاق البعجة وزميليه على الفور. كما طالبت مكتب النائب العام بالتدخل، وذلك في إطار القانون، وما يرتبه من تبعية مأموري الضبط للنيابة العامة فيما يتعلق بممارسة أعمالهم.

ولا يزال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سفير ليبيا السابق لدى كندا، فتحي البعجة، وزميلاه طارق البشاري وسراج دغمان، محتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، منذ توقيفهما الأحد الماضي.

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ولقيت واقعة احتجاز الثلاثة إدانة واسعة وتضامنا من سياسيين وحقوقيين، بينما أعلن الحقوقي النقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، أمس الخميس، تشكيل هيئة للدفاع عن المحتجزين، يترأسها المحامي عبدالحفيظ غوقة.

أسباب توقيف البعجة وزميليه
وجاء توقيف الثلاثة من قِبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول كارثة انهيار سدي درنة، نظمها مركز ليبيا للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، الذي كشف رئيسه أسامة محمد عثمان الصيد أن سبب التوقيف كان «تقرير قدمته الموظفة المستقيلة من المركز هناء شلوف تشير فيه إلى أن الثلاثة عقدوا اجتماعا يخططون فيه لقلب النظام، وإسقاط الجيش الوطني».

ونفى الصيد، في خطاب وجهه إلى قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، صحة هذا الادعاء، مؤكدا «أنه غير واقعي، لأنه لا المركز ولا حزب «ليبيا للجميع» يملكان القدرة ولا الإمكان على القيام بذلك»، وأن فحوى الاجتماع والنقاش الذي دار في المركز مع الحزب «يتسق مع موقف حفتر الذي عبر عنه أمام قبائل وأعيان الجبل الأخضر في مدينة درنة الثلاثاء الماضي».

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