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نورلاند يتحدث عن خطوات لضمان عملية إعمار شفافة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 12:09 مساء
نورلاند يتحدث عن خطوات لضمان عملية إعمار شفافة في درنة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن هناك خطوات أولية لضمان عملية إعادة إعمار شفافة في درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأوضح نورلاند في إيجاز صحفي عبر تطبيق «زووم»، مساء الخميس، أن إحدى الخطوات الأولى في هذه العملية تتمثل في تقييم الاحتياجات الذي سيجريه البنك الدولي على مدى الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة.

وأشار إلى دراسة فكرة إشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه العملية، إذ يتمتع هذا البرنامج بسجل حافل جدا من المساءلة، ومعرفة كيفية مساعدة الدول على إدارة مثل هذه المشاريع والعمليات بشفافية وفعالية، وفق المبعوث الأميركي.

نورلاند: نستهدف طمأنة الشعب الليبي بأن أموال إعادة الإعمار ستحقق الغرض منها
وبين نورلاند أن صندوق إعادة إعمار درنة وبنغازي، وهو صغير نسبيا في الوقت الحالي، لكن يمكن البناء عليه للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، وأكد أنه «سيكون من السهل جدا التأكد من إدارة كل هذه الأمور بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة في ظل المشاركة الدولية».

وقال المبعوث الأميركي: «ثمة واقع في ليبيا وهو أن بعض الناس تتساءل أين ستذهب الأموال، ويشكك البعض في كيفية استخدامها، لذا يتمثل هدفنا في محاولة المساعدة في طمأنة الشعب الليبي بأن أموال إعادة الإعمار ستحقق الغرض من تقديمها».

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ونوه إلى كون الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للمتأثرين بالفيضانات في درنة وشرق ليبيا، مبرزا في هذا السياق التزام بلاده بتقديم 12 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، وإعلان السفارة الأميركية لدى ليبيا حالة طوارئ بسبب وقوع كارثة «دانيال»، وتفعيل فريق الاستجابة لحالات طوارئ الكوارث التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمتمركز مديره في ليبيا.

نورلاند: ثمة حاجة إلى آلية وطنية موحدة لتنفيذ جهود إعادة الإعمار
وشدد المبعوث الأميركي على الحاجة إلى آلية وطنية موحدة لتنفيذ جهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة، وذلك إضافة إلى احتياجات الإغاثة الإنسانية الفورية للسكان في المناطق المتضررة من الفيضانات.

ونبه إلى انضمام الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتأييد دعوة الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى إنشاء آلية وطنية موحدة منسقة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين القادرين على تقديم الإغاثة بشكل شفاف وخاضع للمساءلة والاستجابة لاحتياجات إعادة الإعمار.

وأشار نورلاند إلى أن المحادثات المتمحورة حول إعادة الإعمار جددت النقاش والتركيز على القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها تقود البلاد نحو الانتخابات، معبرا عن أمله في إحراز مزيد التقدم في الأيام والأسابيع المقبلة على المسار نحو الانتخابات، وعلى جهود منسقة لإعادة الإعمار ولمساعدة الناس في درنة وشرق ليبيا.

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