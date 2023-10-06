«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- ريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي وتكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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