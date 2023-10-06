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«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 11:15 صباحا
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- ريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي وتكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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