مزاد في فرنسا لبيع 14 قطعة غامضة.. وعائداته توجه لليبيا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف إحدى قاعات البيع بالمزاد العلني في فرنسا، مساء الجمعة، عملا لصالح جمعية خيرية توجه عائداته إلى ضحايا وأسر المتضررين من فيضانات ليبيا التي سببتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال»، وزلزال المغرب عن طريق بيع قطع غامضة لم يكشف عنها.

ولاستقطاب المهووسين باقتناء القطع النادرة قرر القائمون على استضافة المزاد الخيري في فرنسا بيع 14 قطعة غامضة لن يجرى الكشف عنها إلا في اليوم الكبير، مع تقدم المزادات، وفق ما أعلنت مجلة «المزادات» الصادرة في باريس، مساء الخميس.

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وقالت منظمة العمل الخيري وهي جمعية «بذور» في فرنسا إنها لجأت إلى أسلوب ترويجي يعد الأول من نوعه، ويتعلق بحشد عديد الشخصيات من عالم المؤثرين أو الرياضة أو الموسيقيين الذين اتفقوا جميعا على عرض هدية تذكارية عزيزة عليهم للبيع على المباشر في المزاد.

وسيرجى التبرع بالأموال التي يجرى جمعها بالكامل لجمعية «البذور» الخيرية التي تساعد الضحايا وأسرهم المتضررة من الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا.