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بليحق: إحالة نسخة من القوانين الانتخابية إلى المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 12:03 صباحا
بليحق: إحالة نسخة من القوانين الانتخابية إلى المبعوث الأممي
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الخميس، تسليم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بناءً على طلبه.

وقال بليحق، في منشور عبر صفحة على «فيسبوك»، إنه جرى تسليم القوانين الانتخابية للبعثة الأممية مساء اليوم الخميس.

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وفي وقت سابق اليوم، أبلغ عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير أمس الأربعاء وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معربًا عن تطلعه لتلقي نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة «6+6» إلى مجلس النواب.

جاء ذلك في خطاب أرسله باتيلي اليوم الخميس إلى عقيلة بشأن التطورات السياسية الأخيرة، منتقدا عدم التزام الأخير باتفاقهما بشأن إطلاعه والبعثة الأممية على قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة قبل إصدارها، مذكرًا بضرورة أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ.

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