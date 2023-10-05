شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء مجددًا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الخميس، ملابسات إقرار مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، بينما رفض مجلس الدولة إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.

وتشكل عدم التوافق بين المجلسين على القوانين الانتخابية عقبة رئيسية في طريق إجراء الانتخابات المقررة، في وقت يتساءل المراقبين عن مدى اعتراف المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتلك الخطة، وهو ما يعتبر تكرارًا لأخطاء سابقة.

- عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية

- مجلس الدولة يرفض إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات لجنة «6+6» في بوزنيقة

- باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات

وأمس الأربعاء، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها يوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي.

لكن مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي انتقد في رسالة وجهها إلى عقيلة صالح، اليوم الخميس، عدم التزام الأخير باتفاقهما بشأن إطلاعه والبعثة الأممية على قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة قبل إصدارها، مذكرًا بضرورة أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ.

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