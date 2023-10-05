  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء مجددًا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 10:20 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء مجددًا؟
«تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 5 أكتوبر 2023
alwasat radio

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الخميس، ملابسات إقرار مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، بينما رفض مجلس الدولة إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.

وتشكل عدم التوافق بين المجلسين على القوانين الانتخابية عقبة رئيسية في طريق إجراء الانتخابات المقررة، في وقت يتساءل المراقبين عن مدى اعتراف المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتلك الخطة، وهو ما يعتبر تكرارًا لأخطاء سابقة.

- عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية
- مجلس الدولة يرفض إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات لجنة «6+6» في بوزنيقة
- باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات

وأمس الأربعاء، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها يوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي.

لكن مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي انتقد في رسالة وجهها إلى عقيلة صالح، اليوم الخميس، عدم التزام الأخير باتفاقهما بشأن إطلاعه والبعثة الأممية على قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة قبل إصدارها، مذكرًا بضرورة أن تكون هذه القوانين قابلة للتنفيذ.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

إنريكي يفشل في إنقاذ باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر

درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر
يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023

يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»

إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس

قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا
الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا
داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة».. وإدانة اعتقال البعجة
داخل العدد 411: الانتخابات تطيح بتوافق «النواب والدولة».. وإدانة ...
وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفد ليبي يشارك في مهرجان «إنديجو» للحوكمة الرقمية الشاملة بمنطقة ...
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات ...
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
نورلاند يحث الأطراف الليبية على الانخراط في مناقشات مع باتيلي بشأن الانتخابات
نورلاند يحث الأطراف الليبية على الانخراط في مناقشات مع ......
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء مجددًا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا يعيد مجلس النواب نفس الأخطاء ......
ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة ......
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف واحتجاز البعجة وزميليه
مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: لا علاقة للنيابة العامة بتوقيف ......
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير الخدمات والأدوية
شاهد في «هنا ليبيا»: مناشدة من جنوب الجبل الأخضر لتوفير ......
المزيد