«الكهرباء»: تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تركيب شبكة مجدولة على الطريق الرئيسي بمنطقة الوردية بمدينة البيضاء.

ونفذت الأعمال دوائر توزيع الأصابعة ومزدة ووادي الحي، وتغذي الشبكة المجدولة عدد من المحلات التجارية ومساكن المواطنين، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وتشهد المنطقة الشرقية أعمال صيانة نشطة لفرق الشركة، وذلك لإصلاح الأعطال الكثيرة التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

من أعمال تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء، 5 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء، 5 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء، 5 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)