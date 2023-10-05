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«دعم الخدمات العلاجية» يتكفل بـ134 مصابا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 12:45 مساء
«دعم الخدمات العلاجية» يتكفل بـ134 مصابا جراء «دانيال»
مسؤولون من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يتابعون حالة مصابي «دانيال»، 5 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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يتكفل جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بعلاج 134 مصابا جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، على ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة إن الجهاز يشرف بشكل مباشر على توفير الخدمات العلاجية للمصابين، فيما تابعت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة له حالتهم.

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وسبق أن أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في 18 سبتمبر الماضي، إشرافه على علاج 50 مصابا في مدينة درنة المنكوبة، وأشار في بيان إلى أن من بين تلك الحالات 20 حالة جديدة من مختلف الفئات العمرية، وتعاني معظم الحالات من إصابات كسور وتخمر في العظم.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

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