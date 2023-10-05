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عودة أفراد «الخدمات العامة» إلى طرابلس بعد انتهاء مهمتهم في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 12:03 مساء
عودة أفراد «الخدمات العامة» إلى طرابلس بعد انتهاء مهمتهم في درنة
من عودة أفراد شركة الخدمات العامة إلى طرابلس قادمين من درنة، 5 أكتوبر 2023. (بلدية عين زارة)
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عاد أفراد شركة الخدمات العامة طرابلس إلى العاصمة، اليوم الخميس، بعد انتهاء مهمتهم في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارا بشرية ومادية فادحة.

وقالت بلدية عين زارة في بيان مقتضب، إن عميدها عبدالواحد البلوق كان في استقبال آليات وأفراد الشركة، حيث وجهه لهم الشكر على جهودهم لمساعدة أهالي المدينة المنكوبة.

وحضر فعاليات الاستقبال وزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس، وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، وطرابلس المركز وسوق الجمعة وأبوسليم والقربولي ومدير مديرية أمن طرابلس ورئيس فرع الحرس البلدي عين زارة.

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أنشطة شركة الخدمات العامة في درنة
وعملت ست فرق تابعة لشركة الخدمات العامة طرابلس في مدينة درنة مدعومة بـ80 آلية، حيث تمكنت من فتح عشرة مسارات بها بعد إزالة مخلفات خلال 3220 رحلة نقل، وفق بيانات رسمية.

فضلا عن تمكنها من انتشال 96 جثة في المدينة المنكوبة، ورفع 420 سيارة تضررت جراء العاصفة، إضافة إلى نزح 9.4 مليون لتر مياه، وتركيب صناديق لمكافحة القوارض والذباب داخل مبنى السلع التموينية بالمدينة.

وأيضا عملت فرق الشركة على رش المعقمات والمبيدات في أحياء مدينة درنة ومينائها والمنطقة المحيطة به، للحد من انتشار أي آفة قد تهدد حياة السكان بالمدينة.

من استقبال أفراد شركة الخدمات العامة بعد عودتهم إلى طرابلس قادمين من درنة، 5 أكتوبر 2023. (بلدية عين زارة)
من استقبال أفراد شركة الخدمات العامة بعد عودتهم إلى طرابلس قادمين من درنة، 5 أكتوبر 2023. (بلدية عين زارة)
من استقبال أفراد شركة الخدمات العامة بعد عودتهم إلى طرابلس قادمين من درنة، 5 أكتوبر 2023. (بلدية عين زارة)
من استقبال أفراد شركة الخدمات العامة بعد عودتهم إلى طرابلس قادمين من درنة، 5 أكتوبر 2023. (بلدية عين زارة)
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