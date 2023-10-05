تركيب محطة جديدة للأرصاد بمطار أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الخميس، استكمال المركز الوطني للأرصاد الجوية تركيب محطة للأرصاد بمطار أوباري عوضا عن المحطة القديمة تمكِّن من رصد تقلبات المناخ ومعرفة أحوال الطقس وفق المعايير الدولية.

وقالت البلدية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرفع من جهازية محطة الأرصاد ببلدية أوباري لتتمكن من قياس حالة الطقس عن بُعد بعيدا عن النظام التقليدي القديم من حيث درجات الحرارة والرطوبة وقياس الضغط الجوي ومعرفة حالة الرياح و هطول الأمطار.

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وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار مساء الأحد، انهارت على إثرها أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الدراسة لمدة يوم.

من تركيب محطة جديدة للأرصاد بمطار أوباري، 5 أكتوبر 2023. (بلدية أوباري)

من تركيب محطة جديدة للأرصاد بمطار أوباري، 5 أكتوبر 2023. (بلدية أوباري)