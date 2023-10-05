هبوط الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى 4.89 دينار من 4.91 دينار أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.92 دينار أمس، واليورو إلى 5.14 دينار من 5.13 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار. في حين بقي سعر اليوان الصيني عند 0.67 دينار، والليرة التركية عند 0.17 دينار.