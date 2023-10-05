«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى هادئ

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.