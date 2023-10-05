تواصل أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع زليتن أعمال الصيانة في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وشملت الأعمال اختبار كابل «30 ك.ف» بمحطه وسط درنة، وتنفيذ وصله ضغط عالي حجم «240» ورأسي كابل ضغط عالٍ، وتركيب وحده حلقية خماسية وشحنها بكابل دخول، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

صور من «ناسا» تظهر حجم الفقد الكهربائي بالجبل الأخضر جراء «دانيال»

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بالصور.. تركيب لوحة توزيع بدائرة غرب درنة

إضافة إلى تركيب خروجات بمحطة وسط درنة، وإعادة اختبار كابل «30» بعد قطع مكان العطل واختباره من الجهتين من قبل شركة الجبل.

صور من «ناسا» تظهر حجم الفقد الكهربائي بالجبل الأخضر جراء «دانيال»

وأعدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تقريرا عن مقدار الفقد في الطاقة الكهربائية نتيجة دمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية بمدن الجبل الأخضر بعدما ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري، وفق ما أعلن، السبت الماضي، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وقال المركز في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن صورا ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية نشرتها «ناسا» تظهر كمية الإنارة قبل وبعد العاصفة المدمرة.