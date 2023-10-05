ضبط عصابة أجنبية تخصصت في تجارة العملة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عصابة نيجيرية متخصصة في تجارة العملات بطريقة غير شرعية.

وقال رئيس القسم خالد الرابحي إن المتهمين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وتمكن أعضاء التحريات من إيقافهم بعد متابعة ورصد، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بنحو عشرة آلاف دينار، حسب بيان القسم على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

متمرسون في تجارة العملة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين «متمرسون في تجارة العملات النقدية»، ويجرون تحويلات مالية إلى عدة دول منها نيجيريا وتركيا بمساعدة عدة مكاتب في سوق فنيسيا، وذلك مقابل مبالغ مالية.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الأمن الإجراءات القانونية ضد المتهمين، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.