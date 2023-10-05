شاهد في «تغطية خاصة»: جثث تحت الركام وأصوات في الزنزانة.. ماذا بعد؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، حول التطورات المرتبطة بكارثة السيول والفيضانات في درنة، والإجراءات المرتبطة بعملية إعادة الإعمار، بالتزامن مع اتهامات بالتضييق الأمني واحتجاز الأصوات الغاضبة في شرق البلاد.

وبعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة درنة عقب الكارثة، تحدثت تقارير عن عملية ترهيب للمواطنين الغاضبين مارستها سلطات في شرق ليبيا، في حين لا يزال مصير آلاف المفقودين مجهولاً، وتنازع على ملف إعادة الإعمار، ما دفع دول غربية للتعبير عن خوفها من انجرار الملف إلى الصراع السياسي، مع انقسام البلاد شرقا وغربا.

- في رابع أيام احتجازه.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة

آخر عمليات التضييق الأمني تمثلت في اعتقال الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، ومدير فرع مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في بنغازي سراج دغمان، والناشط السياسي طارق البشاري، على خلفية تنظيم جلسة نقاشية حول تداعيات انهيار سدي درنة.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس حزب ليبيا للجميع عاشور شوايل، والمدير التنفيذي لمنظمة ليبيا عدالة للجميع رمضان العمامي، والمدون الحقوقي علي العسبلي.

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