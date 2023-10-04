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نورلاند يقدم إيجازا صحفيا حول الجهود الأميركية في ليبيا غدًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:36 مساء
نورلاند يقدم إيجازا صحفيا حول الجهود الأميركية في ليبيا غدًا
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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يقدم المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، غدًا الخميس، إيجازًا صحفيًا عبر تطبيق «زووم» حول الجهود الأميركية لدعم العملية السياسية والاستجابة للفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية وسائل الإعلام للانضمام إلى مؤتمر صحفي رقمي مع السفير ريتشارد نورلاند، الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، لمناقشة استجابة الولايات المتحدة للفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا والجهود المتواصلة لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

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وقالت الخارجية إن سفيرها لدى ليبيا سيقوم، بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية، بتلقي الأسئلة من الصحفيين المشاركين، والتي من المقرر أن تتطرق إلى مجمل الموقف الأميركي من التطورات السياسية في ليبيا.

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