شاهد في «تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الإعمار؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، الضغوط الدولية بشأن إنشاء «آلية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات في شرق ليبيا»، في ظل تمسك الحكومتين المتنافستين بإجراءاتهما لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من دون تنسيق.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت بعثات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعمها دعوة باتيلي إلى إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة»، لتقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة، وتتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار إثر كارثة الفيضانات.

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الموقف الغربي جاء في أعقاب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت فيه: «الجهود الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد، استجابة للأزمة».

الصراع على ملف إعادة الإعمار يتزامن مع مخاوف لدى المجتمع الدولي بانجرار الملف إلى الصراع السياسي، مع انقسام البلاد شرقا وغربا، وهو ما يثير التساؤلات حول مآلات هذا الملف، وإمكان أن تشكل الضغوط الدولية خرقا للجمود الحالي، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: رئيس حزب «صوت الشعب» فتحي الشبلي، والكاتب السياسي أيوب البراني، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني.

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